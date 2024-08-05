大學生海外義工實習 增廣見聞

【本報訊】民政及青年事務局和義務工作發展局合作推出「聯合國志願人員組織──香港大學生義工實習計劃」，報名情況踴躍。有中大生分享在尼泊爾實習半年的經驗，表示最大挑戰是克服文化衝擊，該經驗亦令她有勇氣投身職場。民青局表示，未來會爭取增加實習崗位，惠及更多年輕人。

其中一名參加該計劃的義工是來自中文大學文化及宗教研究系應屆畢業生羅曉婷，她獲甄選到聯合國志願人員組織位於尼泊爾加德滿都的辦公室傳訊部實習6個月。羅曉婷擅長攝影和撰稿，主要負責管理該組織的社交媒體平台，推廣聯合國在全球的志願工作崗位；舉辦工作坊，為志願人員提供培訓，她稱「希望招募更多人參與志願工作，從而推動可持續發展與和平。」

被問印象深刻的工作經歷。羅憶述於去年10月底，聯合國秘書長訪問尼泊爾，出席聯合國日慶祝活動，她對於自己能參與籌辦深感榮幸。她又曾到尼泊爾邊境城市做外展服務，與當地大學生交流。羅又表示可在工作與生活之間也取得平衡。她善用公餘時間加入合唱團，曾在英國駐尼泊爾加德滿都大使館演出，為推動當地教育的非牟利組織籌款；她又與同事結伴，到喜馬拉雅山脈的安娜普納大環線徒步13日，飽覽群山之美。

累計助130人赴聯國機構工作 回顧半年尼泊爾之旅，羅認為最大挑戰是克服文化衝擊。她舉例指在香港較少聽到南亞口音的英語，當時花了一個月才逐漸適應。她指是次經驗，賦予她勇氣投身職場，讓她有獨自在海外工作和生活的經歷，成為一個更堅強、更獨立及更謙虛的人。

民政及青年事務局指，至今累計資助約130名本地大學生，前往聯合國在不同國家的機構或單位實習，留意到實習計劃的申請人數較去年倍增，未來會爭取增加實習崗位，惠及更多年輕人。