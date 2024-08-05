團體訪小學辦護眼月 教家長控制子女近視

【本報訊】近視會增加患上視網膜脫落、青光眼、白內障等嚴重眼疾，甚至失明的風險。6至10歲是控制近視的關鍵年齡段，而本港兒童近視比例居高不下，6歲時比例已達18.3%，到12歲時更飆升至61.5%。有團體到訪不同小學舉辦「護眼月」，教導兒童及家長正確的護眼和控制近視知識。

參與人數逾4000 半島青年商會和半島獅子會合辦「健康紅人 守護瞳行」工作計劃，3月開始進行相關問卷調查，結果顯示公眾對護眼知識存在誤解。組織隨後到訪不同小學，透過一系列護眼講座、遊戲和展板宣傳，教導兒童及家長正確的護眼和控制近視知識，參與「護眼月」人數超過4,000人，更為55位有需要的兒童提供免費配鏡服務。

吳太一家三代都有近視，6歲的女兒已有200多度近視，但作為基層家庭，一直無法負擔昂貴的控制近視眼鏡費用，很擔心孩子的視力會愈來愈差。

她坦言，本來並不熟悉控制近視概念，平常只有叫孩子保持觀看距離，定時讓眼睛休息，今次透過計劃認識到有效控制近視的方法，更獲全額贊助小孩配控制近視眼鏡，感到非常欣慰。