移植運動會10‧10舉行 公路賽鼓勵捐贈

【本報訊】巴黎奧運掀起全球運動熱潮，主辦「香港移植及透析人士運動會」的香港移植運動協會，昨日公布「第五屆香港移植及透析人士運動會」的籌備進展。本屆運動會首次邀請國際隊伍參加，將有近400名健兒參加9個項目，較上一屆少逾三成。移植協會創會榮譽會長周嘉歡指，本港過去5年器官移植數字大幅減少，5年前平均每年有60宗至90宗腎臟移植，但過去一年只有40多人。而大會今年創辦「愛承傳」公路賽，大會盼透過全城參與，提升市民對器官捐贈的認知與支持。

首邀國際隊伍參加 第五屆香港移植及透析人士運動會將在今年10月10日至13日舉辦，屆時將有392名健兒，包括71名來自中國內地、泰國、日本、印度和法國共5個境外地區的隊伍。他們將會在乒乓球、羽毛球、保齡球、法式滾球、草地滾球、門球、飛鏢、田徑及游泳共9個項目一較高下。所有參加者（包括本地及外隊）中，有移植康復者232人、透析治療者104人、捐贈者及家屬10人，另有醫護46人，共同彰顯「醫、患、贈」3環互扣，延展生命力的大愛精神。

今屆運動會首創由公眾參與的「愛承傳」公路賽，於今年10月13日（周日）舉辦，起點和終點均為將軍澳運動場，並分為一公里生命接力、3公里家人同樂和10公里愛心跑動，當中的10公里賽道會經過將軍澳跨灣大橋。大會鼓勵全港市民參與，並宣揚承傳生命的大愛精神，公眾人士可登入協會網站報名。