霸官地耕種 蔬果自給自足

【本報訊】四野無人的農地寮屋被人改建作劏房出租，也有人物盡其用，涉及在對出的空地佔用官地非法耕作。記者在場觀察到，在鐵皮屋對出約兩至3米的空地種滿了不同蔬菜，部分已成熟可以摘取食用，懷疑有人自給自足，卻無視該區域已豎立官地告示牌。

曾被舉報 死灰復燃 鐵皮屋附近正是高架橋的橋墩，橋墩旁豎立了一面寫有「政府土地」的告示牌，列明不准佔用、傾倒、挖掘及耕種，違者會被檢控。然而，記者現場所見，有人無視警告就在告示牌下耕種，種植了多款蔬菜，包括茄子、芋頭及薑等可食用蔬菜，當中的茄子已成形，或可讓農夫自給自足。

不過，據Peter透露，該農莊數年前被舉報後，地政總署豎立告示牌後曾一度清空，然而近期死灰復燃，盼當局嚴肅跟進相關違規情況。

事實上，非法佔用政府土地可被重罰。若首次定罪，最高可判處罰款50萬元及監禁5個月。若非法佔用情況在法定通知期屆滿後仍然持續，可就罪行每一日另處罰款最高5萬元；該違法者其後每次定罪最高可判處罰款100萬元及監禁6個月，以及就違反法定通知的每一日另處罰款最高10萬元。

地政總署發言人指，處方發現鄰近燈柱編號VD5668及VD5669的政府土地懷疑被人作非法耕種，已根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用政府土地，否則處方會採取進一步土地管制行動。