獨家報道：無殼蝸牛一屋難求 農地鐵皮劏房照吼

輪上樓有排等 簡屋杯水車薪 政府正着手處理不適切住房的問題，解決劏房問題工作組本月內將向政府提交訂立規管建議，為劏房訂立最低標準、提出取締劣質劏房方法等。由於市區劏房租金高昂，愈來愈多人選擇新界區，而本報接獲市民舉報，稱洪水橋一處港鐵橋墩下的農地，近年有人將鐵皮屋分間成劏房出租，每個房間僅120平方呎，索價每月3,000元。本報記者日前到場了解，發現鐵皮屋無車路到達，需要穿過迂迴小路，更發現疑似租客進入鐵皮屋內，記者透過鐵絲網可見屋內分間成多個房間。

外觀簡陋 每間面積僅120呎 本報記者由舉報人Peter（化名）帶領下，來到一處車輛無法到達的農地。穿過羊腸小徑，可見途經洪水橋的架空路軌天橋下，一片綠油油。Peter遙指一間建於田園中的白色鐵皮屋，直言此屋本是農地上的構築物，惟近年住宅租賃市場需求熾熱，業主將鐵皮屋改建，分間成至少6間劏房，每間面積僅得120平方呎，再以每間月租約3,000元出租。

他指鐵皮屋已成功出租所有劏房，租客走出小路後，可到附近乘坐穿梭巴士到達港鐵站，雖然出行方法較迂迴，惟租金相對便宜，故不愁客路。記者採訪期間也看到一位疑似租客，走進鐵皮屋內。經過鐵皮屋時，聽到有狗吠聲，該鐵皮屋只有一層高，外觀相當簡陋，幾乎被鐵板圍封，從外無法視察內部。

議員倡換位思考 改善房策 但在靠近鐵路高架橋的一邊，卻有一處只有鐵絲網圍欄，而且大廳並無安裝大門，透過鐵絲網可見，室內有多個木門，疑似分間成不同劏房，也有掃把、膠箱及手推車等生活用品，鐵板圍牆上安裝分體式冷氣機，估計有人居住的機會頗高。

議員江玉歡指政府就違規劏房執法無可厚非，惟在取締劏房的同時，亦應思考基層市民的真正需求，為何如此劣質環境位置偏僻的劏房也有人居住，也許他們連申請公屋的資格也沒有，只能被迫擇居這些劏房。她認為當局要換位思考，現時斥逾數百億元興建的簡約公屋亦僅是杯水車薪，需要制訂全盤策略去改善市民的住屋難題。

房屋局早前接受媒體訪問時透露，當局將會分階段規管本港劏房問題，並優先處理存在消防安全、衞生、結構安全等問題的高風險劏房，預料被視作「不人道」的劏房，如沒有窗或「廚廁合一」的單位，將會被取締。在新例下，業主將被要求在租約結束後，以及法例寬限期內達到當局訂立的新標準，如未能按時滿足標準將面臨阻嚇性刑罰。

地署唔踢唔郁 發警告糾正 地政總署發言人證實，本報查詢的構築物屬私人土地上的已登記寮屋。該土地屬舊批私人農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物（已登記寮屋除外）。已登記的寮屋，如構築物的位置、尺寸、建築物料類別及用途與1982年寮屋登記紀錄相同，可獲「暫准存在」。

雖然現行寮屋管制政策並不規範佔用人身份，但由於此等登記寮屋的佔用人並無合法權益，購買或租住寮屋不會獲得任何法律保障。發言人補充，元朗地政處派員視察後發現該寮屋與寮屋登記紀錄不符，處方會向有關人士發警告信，要求於限期前糾正違規事項，否則會取消有關寮屋登記編號及採取進一步執管行動。