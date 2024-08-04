龍七公：運動佳績不易 需可持續發展

今屆巴黎奧運會，香港隊取得佳績，至今奪得2金2銅。首先要恭賀各位獲得獎牌的選手，同時要感謝各項目每一位運動員的努力和付出。

默默耕耘 艱苦訓練 奧運獎牌得來不易，要讓香港體育運動可持續發展，必須要有政策支持。金牌得主江旻憓說：「喺香港做運動員好幸福。」香港體育政策主要有三大方向，即體育盛事化、體育普及化、體育精英化，政府投放了不少金錢，也取得顯著的成效。但香港全職運動員的津貼，除頂尖運動員外，長年偏低；而無論奧運或亞運，每屆除了恒常比賽項目，也會有新增項目，但政府對新增項目的彈性一直不足。

香港體育學院的精英運動員資助為分級制，奧運獎牌級別的資助較可觀，可達每月4萬多元；然而有不少全職運動員，每天都在默默耕耘、艱苦訓練，但他們的每月資助只有7,000多元，而且4年來資助額一直沒有調整。雖然運動員如能入住體院可以包食住，但7,000多元的資助真是捉襟見肘；如未能入住體院，那就真的令人懷疑人生，能否維持生計也是一個問題。即使是精英運動員，一旦成績退步，資助也可能會減少。同時運動員不能做全職工作或修讀全日制學習課程，兼職亦要校方批准，並要在國際賽事保持排名。

此外，對於比賽項目的資助，也欠缺彈性。政府每兩年會依據精英資助評核計劃準則，甄選精英體育項目，集中培訓精英運動員及精英項目。但無論是奧運或亞運，其實每屆都會有新增項目，例如本屆奧運有霹靂舞、滑板、攀岩、衝浪4項新項目，但當中霹靂舞、滑板、衝浪由於並非體院A級或B級精英項目，資助就更為不足，運動員往往要全自費訓練、自費買器材，甚至要自費出外參賽，更遑論每月資助了。

政府於2012年成立精英運動員發展基金，合共投放130億元支援體院，平均每年10億元左右，而據體院2022至23年年報，基金向體院投放7億多元。筆者認為，政府一方面需要直接投入，但也要進一步協助運動員、體院等「開源」，例如鼓勵廣告商聘用本地運動員做廣告、活動代言等工作，並加強打入大灣區市場。

除了現役運動員的資助，政府也應為運動員退役後的發展想方法。早前有報道，在殘奧中先後6次奪金的蘇樺偉，近年受訪時表示，若繼續運動員生涯，其每月津貼只有約3,000元，因此決定轉行任職速遞員。有些運動員也許不用政府和體院操心，但有一些卻需要協助，幫助他們退役後的生涯規劃。

筆者認為，我們需要思考怎樣在學界和社會，進一步推廣運動普及化，以改善市民大眾特別是年輕人的體質，運動必須普及化，否則過度精英化容易變成「貴族化」。正如江旻憓和張家朗在奧運奪金後，不少人憶起21年前的電視劇《當四葉草碰上劍尖時》。運動發展需要普及化，需要更多年輕人以至家長有機會接觸不同運動，特別是新興運動。