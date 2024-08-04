笑看天下：保護重要人物奇想

哈馬斯政治局主席哈尼亞，早前喺伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，死因眾說紛紜。哈尼亞遇刺後，伊朗國營傳媒及哈馬斯一度指哈尼亞遭外來發射的火箭炸死，意即以軍可能利用無人機或軍機施襲，卻引來外界關注以軍如何繞過伊朗空防？

以色列軍方否認當晚有出動飛行器具攻擊伊朗，其後美國《紐約時報》報道，哈尼亞是被提前兩個月秘密藏進下榻地點的炸彈炸死。然而賓館由伊朗伊斯蘭革命衞隊經營和保護，位於德黑蘭北部高級社區，照道理有關爆炸裝置要偷運入去並非易事，何況要精心布局。中東官員稱，策劃暗殺行動需時數月，亦要大規模監視目標建築物。伊朗官員表示，不知道爆炸裝置何時及如何被放在房間內。美媒引述伊朗官員指，如此保安漏洞係情報及國安部門嘅災難級失敗，亦係革命衞隊嘅奇恥大辱！

無可否認，伊朗國安部門肯定存有漏洞，而革命衞隊亦難辭其咎；之不過，從另一角度看，亦可以話以色列情報機關摩薩德（Mossad）技高一籌，加上爆破技術精湛，缺一皆未必可以成事。據分析，以色列情報系統得悉哈尼亞訪伊時的居住設施甚至房間後，預放採用AI技術嘅高科技爆炸裝置，直至身處伊朗境內嘅摩薩德人員，收到哈尼亞於房間嘅情報後，就遙距引爆裝置！

這次襲擊嘅精確度和複雜程度，類似以色列2020年出動遙控AI機械人，暗殺有「伊朗核彈之父」之稱嘅伊朗核項目主管法赫里扎德。果然「橋唔怕舊，最緊要受」？伊朗未知會否學精，今後招呼或保護重要人物時，使用「易容術」，玩吓「猜猜我是誰」，或是使用「移形換影」，把重要人物另置其他地點，使敵方情報機關一時不察而「誤中副車」！