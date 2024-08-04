撥亂反正：梅洛妮的變色龍神技

昨日談到意大利奧運劍擊隊對東亞地緣政治的無知，反觀該國總理梅洛妮，不論是處理國內政治還是國際外交，均展現極高質的政治智慧與技巧，堪稱「變色龍神技」，值得所有政治家尤其是一些小國領袖學習。

外界對梅洛妮的普遍認知，是立場極右，反墮胎、反安樂死、反移民、反伊斯蘭、反大歐洲主義、反俄、反中、反共，有時也會反美，甚至有指她是法西斯主義者。但其實這大多是國內的左翼對手與國外的自由派傳媒，對其施加的片面形象與形容詞。也有一些是緣自她初出道時為了博出位而用上的政治語言，不能盡信。

相對於近年在德法以至英美興起的極右勢力，梅洛妮及其所屬政團的右翼主張歷史更悠久，但真正極右的只是個別黨友，其個人立場只算偏右，較接近另一政壇變色龍──匈牙利總理歐爾班的保守民族主義。她認為意國應捍衞自身的基督教傳統文化，避免被過多的伊斯蘭移民與過火的LGBT文化淹沒。

在每次國內或黨內選舉中，當處於困局或悶局時，她便會刻意語出驚人，藉此爭取輿論主導權和誘發對手的失控攻擊，從而提高自己的曝光率與勝算。但每當成功上位奪權，需要實事實幹及與他人合作時，她便會迅速調整立場，收斂言行，甚至不惜打倒昨日的我，以爭取大多數民眾以至政敵的支持。有關神技成功令梅洛妮及其政黨，由最初在全國只有單位數的支持率，逐步提升至取得超過四成得票，成為意大利歷來首位女總理。

國際方面，梅洛妮上場後兌現選舉承諾，帶領意大利退出中國的「一帶一路」倡議，並因應美國施壓而支持打壓中國的出口和科技企業，但轉過頭來她又高調應邀訪華。明日再談。