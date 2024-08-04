橫眉冷看：衝突會在可控範圍

日前，哈馬斯的領袖哈尼亞遇刺身亡，外界懷疑是以色列特工所為，此事使中東地區的和平之路，變得更加遙遠。事發時，哈尼亞身處伊朗，他是在首都德黑蘭的賓館中被炸死，除他以外，還有一名保鏢身亡。

行刺案發生至今，以色列並無否認策劃其事，參照該國特工組織摩薩德的慣常伎倆，這次爆炸極可能是出自他們的手筆。在伊朗的首都，蓄意殺害伊朗人民的客人，是可忍孰不可忍！故該國最高領袖哈梅內伊已經下令，隨時可以向以色列開展報復行動，看來中東地區又會掀起一番腥風血雨。

依目前情勢看來，雖然伊朗和以色列的衝突會加劇，但兩國不至於會全面開戰。最初傳聞，以色列是由境內發射導彈，直接向哈尼亞身處的德黑蘭賓館發動攻擊，若然當真如是，事情則很難有轉圜餘地，以色列是等同於向伊朗宣戰。不過，也有另一種說法，指哈尼亞只是被埋藏在賓館內的炸彈所害。無論如何，畢竟摩薩德沒有公開承認責任，看來以色列雖然兇狠，但仍然設法留下一絲餘地。因此，伊朗即使開展報復行動，想必也是適可而止，不會將事情弄至無法收拾。

今年4月初，以色列向伊朗駐敍利亞的大使館發動攻擊，事發後約兩星期，伊朗才採取報復行動，向以色列本土發射了300多件飛行武器；但那次反擊行動，伊軍是事先張揚，好讓以色列做好準備，最終沒有造成太大的人命損傷。

由此可見，以伊兩國雖然交惡，但雙方仍然嘗試將衝突保持在可控範圍之內，估計今次伊朗的報復亦會是這般模樣，未來中東的局勢固然危險，但若說會由此引發起全面的中東戰爭，恐怕是言之尚早。