筆下風雲：為港爭光都要批鬥

早些年有句說話形容香港社會泛政治化：「不到香港，不知文革還在搞」。的確，那時候反中亂港集團氣燄囂張，逢中必反，社會動盪不已。佔中之後有旺暴，旺暴之後有黑暴，誰站在愛國愛港立場，誰就會受到攻擊批鬥。

國安法落實後，反中亂港分子坐監的坐監，潛逃的潛逃，黃人有錢就移民，冇錢就惟有深潛，但不代表他們已經心服口服。「微笑劍后」江旻憓在今屆奧運寫下佳績，為香港奪得第一面金牌，全城為之振奮。她不止是劍擊界一姐，學歷亦十分高，加上對人有禮，笑容可掬，能有如此高質「港女」作為代表，簡直就是香港之光。

不料她因為在中國人民大學攻讀碩士，黃人已不時在網上借勢挑起話題。最近又有黃媒將劍后在人民大學撰寫的碩士論文放上網，披露論文內容以「憲法學與香港基本法」作為研究方向，「透過『佔中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑」，明示暗示劍后有政治立場，欲群起批鬥。

看見這些爭議，感覺黃媒黃人就是狹隘、偏激、幼稚。身為中國人香港人，支持自己國家、支持香港一國兩制有甚麼不對？奧運所有運動員，無一不以為國爭光為榮，香港運動員當然也不例外。只有漢奸走狗才會以向英美表忠為時尚，以搞亂香港為職志。

江旻憓作為運動員、作為學生、作為香港一分子，完全無可挑剔，她亦從來沒有將政治立場宣之於口，反而不斷推動劍擊發展，就連金牌帶給她的可觀獎金，亦計劃捐出成立慈善基金，讓小朋友接觸劍擊。黃人唯恐天下不亂，時至今日仍以政治掛帥，可悲可笑，反映他們心理極之陰暗。繼續留在香港根本沒有意思，不如移民英美，看金髮洋人會不會當他們是自己人？