強詞有理：西方搞鬼

委內瑞拉總統選舉後爆發大規模騷亂，明顯有顏色革命的影子。煽動民眾上街抗議「選舉舞弊」，再發動輿論媒體吶喊助威，要求重新選舉或直接扶持反對派上台，不正是西方發動顏色革命的套路嗎？當年在烏克蘭使用的就是這一招，結果成功推翻親俄政府，由親西方政權取而代之，以致埋下今日俄烏戰爭之禍。這次委內瑞拉能不能躲過一劫，只能望天打卦。

事實上，多年前西方已經對委內瑞拉使用過這一招，當時也是以「選舉舞弊」為由，不承認總統馬杜羅政權，而是扶持反對派領袖瓜伊多組織臨時政府，這場政治鬧劇持續多年，最後以失敗告終。如今歷史重演，美國同樣赤裸裸上陣，直接承認委內瑞拉反對派岡薩雷斯為合法領導人，看來不推翻馬杜羅政權是不會死心的。

西方媒體總是強調委內瑞拉經濟狀況惡劣，面臨糧食短缺、通脹高企、醫療和教育系統崩潰等種種危機，導致民不聊生，怨聲載道。其實，來說是非者，正是是非人，委內瑞拉之所以多災多難，還不是因為美西方各種制裁和打壓造成？該國石油蘊藏量全球最多，本來應該像沙特等中東國家富得流油才對，只因受到美西方經濟封鎖，甚至連石油也賣不出去，才淪落到如此地步。可以毫不誇張地說，委內瑞拉的災難主要就是拜美西方所賜，他們搞亂了這個國家，如今還在煽風點火，用心何其毒也。

匹夫無罪，懷璧其罪，委內瑞拉之所以受到美西方針對，正是因為擁有豐富的石油資源，引起各路強盜虎視眈眈。過去該國長期由親西方政權執政，不惜出賣國家利益以討好西方，因此相安無事。但1999年前總統查韋斯上台後，改變親西方政策，加強控制石油資源，拒絕繼續向西方輸送利益，自此便受到各種制裁和打壓。馬杜羅上台後延續查韋斯政策，自然也成為美西方的眼中釘肉中刺。

這些年美國千方百計想推翻馬杜羅政權，明的不行就用暗的，文的不行就用武的，曾組織僱傭兵入侵委內瑞拉，結果被擊退，賠了夫人又折兵。這次利用所謂的「選舉舞弊」發起另一輪攻勢，看其來勢洶洶，委內瑞拉注定又將七國咁亂。不過，近年美國發動顏色革命往往以失敗告終，再也不像過去那樣得心應手，這次恐怕也沒有那麼容易得手，畢竟委內瑞拉有中俄等大國支持。