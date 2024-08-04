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超市偷食 16歲少女斷正
【本報訊】上周五晚上近8時，將軍澳廣場一間日式超市的保安員報案，指懷疑一名少女盜竊店內的零食及家居用品，貨物總值約200元。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「店舖盜竊」，拘捕一名姓陳（16歲）少女，並把她帶走調查。
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