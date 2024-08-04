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蘭桂坊掃毒 拘非裔假難民

被捕非裔假難民。 被捕非裔假難民。
被捕非裔假難民。
【本報訊】中區執法部門早前根據線報及經調查後，於上周五晚在區內進行打擊毒品行動。期間，警員在蘭桂坊一帶，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕一名34歲、持「行街紙」留港的非裔男子，並把他帶走調查。行動中，警員檢獲共3包懷疑海洛英，市值約1,180元。
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