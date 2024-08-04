榴槤味蓋海洛英 報紙包裹扮乾冰

馬國空運抵港 3收貨男落網 香港海關於上周五在香港國際機場連破兩宗販毒案，其中在一件由馬來西亞抵港、報稱運載榴槤的空運貨物，檢獲約值580萬元的懷疑海洛英，經同日監控遞送後，拘捕3名涉案男子，正追查毒品來源及分銷渠道。另外，海關在一名遊歷歐亞4國抵港的台灣男子的行李箱，檢獲約值500萬元的懷疑氯胺酮，該名被捕台灣男子已被控以一項「販運危險藥物」罪，明日在西九龍裁判法院提堂。

上周五關員透過風險評估，在香港國際機場查驗一件由馬來西亞抵港、報稱載有10箱榴槤及糯米糍的空運貨物，在6箱榴槤內發現以報紙包裹的長方形可疑物品，經拆開檢查後，發現每箱內有4塊、每塊約重450克的懷疑海洛英，結果檢獲共重約8.4公斤的懷疑海洛英，市值約580萬元。海關同日展開跟進調查及監控遞送行動，其後該批貨物被運送至青衣一露天停車場，當時有3名男子在場，其中一人簽收貨物後，隨即連同其餘兩名男子一起把貨物搬上停泊在附近的私家車，並擬驅車開往旺角一停車場。

關員見時機成熟表露身份，制服及拘捕該3名（25至53歲）男子。據悉被捕3人為朋友關係，負責簽收毒品男子報稱裝修工人，私家車司機及另一人則報稱無業。海關指出，不法之徒試圖用報紙包裹毒品偽裝成乾冰，以及利用榴槤的強烈氣味掩蓋毒品氣味，以減低被截查的風險。

另外，同日關員在香港國際機場透過風險評估，替一名由法國巴黎經泰國曼谷抵港的外地男旅客清關，並以X光檢查其攜帶的一件寄艙及一件手提行李。惟X光影像顯示，該件寄艙行李收藏的物品形態相近且密度平均，情況非常可疑，於是打開該件行李作進一步檢查，發現內有10個一式一樣、標誌為豆粉的包裝袋，透過毒品快速測試後，懷疑袋內物品是氯胺酮（K仔），遂以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名21歲外地男子。

篋藏500萬元K仔 台生明提堂 案中檢獲的毒品重約10公斤，市值約500萬元，被捕男子報稱學生，據悉為台灣人，他已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日在西九龍裁判法院提堂。據悉，疑犯聲稱沒有收取酬勞，僅自己去旅遊，毒品並非供應本港。

海關表示，案件有兩個特別之處，一是疑犯採取迂迴路線運毒入境，他於7月28日由中國台灣起步，往來歐亞兩大洲，6日內途經土耳其伊斯坦布爾、荷蘭阿姆斯特丹、法國巴黎、泰國曼谷、最終抵達香港落網，相信毒販以迂迴路線掩人耳目，企圖逃避海關追查。二是毒販把毒品包裝成食品，把氯胺酮包裝成豆粉企圖蒙混過關。