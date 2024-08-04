基層生四川遊學 親親大熊貓

【本報訊】共創明「Teen」計劃下的四川遊學團昨日啟程。勞工及福利局局長孫玉菡昨表示，這次遊學團會走訪四川省多個城市，將認識到當地的人文、歷史和了解大熊貓飼養等，此次遊學是一個香港學生了解祖國文化及歷史的好機會，希望學生能從中學習。

參觀三星堆都江堰等 學員將一連5日到四川成都、都江堰和臥龍參觀遊學，參觀武侯祠、三星堆和都江堰水利工程，並到臥龍「親親大熊貓」，了解飼養大熊貓的工作。

孫玉菡對贊助此次計劃的公司表示了感謝，還對帶隊團長、副團長及一眾派出社工同行的機構表達感謝。他還鼓勵同學們好好享受旅程，寓學習於遊覽，了解祖國國情和發展，從中與其他同學多多溝通，建立互助互信的關係。

共創明「Teen」計劃是社會福利署發起的一項旨在推動學員開闊眼界，加強自信，建立正向人生觀，為自己未來定下目標，力爭上游的計劃。主要招收來自弱勢社群家庭，尤其是居住在「劏房」的中一至中四學生。參與計劃的每名學員將獲發5,000元的啟動資金，會在友師的指導下使用；成功完成計劃後另發5,000元獎學金，讓學員應用在計劃期間學會的理財觀念，自行決定用途。