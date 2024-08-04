啟德體育園 亮奧運主題燈飾

【本報訊】巴黎奧運進行得如火如荼，香港運動員先後取得佳績。為向所有參賽健兒打氣，啟德體育園特別製作以「奧運」為主題的動感燈飾，一連兩個周末晚上在主場館外牆展出。昨晚有不少市民紛紛駐足抬頭觀看，感受熱烈的奧運氣氛，為港隊奧運健兒打氣。

一連兩周末 主場館外牆展示

這是體育園首個大型戶外LED燈光展，由色彩繽紛的圖案揭開序幕，寓意運動的活力和歡欣。緊接其後是鼓勵港隊的字句，包括「全城上下撐港隊」及「Go！Team HKG」。之後是各種奧運會運動項目的動感圖像，包括游泳、田徑、羽毛球、單車、劍擊、體操、柔道、賽艇、帆船、滑浪風帆、乒乓球、跆拳道及三項鐵人等。同時，本次港隊所有出戰巴黎奧運會的運動員名字也逐一在體育館外牆展示，以感謝他們的汗水和努力。