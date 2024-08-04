半圓雙彩虹現東涌 天文台指難得一見

【本報訊】香港不足一個月又現雙彩虹！近日有人在東涌拍攝到罕見的雙彩虹，圖片可見這個彩虹形狀接近半圓形。天文台昨在社交平台表示，半圓形彩虹已經罕見，此次更是雙彩虹，實屬難得一見。

Soda Leung在7月30日於東涌拍到了罕見的雙半圓形彩虹。天文台表示，平時市民所見的彩虹大都是弧形，接近圓形的彩虹十分少見，何況還是雙半圓形彩虹。

天文台解釋，彩虹是陽光經過水滴反射而形成，當反射陽光的雨點大小形狀不一，雙彩虹就有機會形成。想有機會捕捉到較接近圓形的彩虹，就要身處在較高位置觀察，例如山上或高樓頂，同時視線下的空氣也要有足夠水滴折射陽光，才有機會捕捉到。另外，靠近日出日落的時間太陽角度會較低，彩虹的位置會相對較高，都會比較容易看到弧度較大的彩虹。

將軍澳早前上演 市民打卡 於7月10日同樣有市民在將軍澳南、跨灣大橋等多處已發現了罕見的雙彩虹。上次彩虹出現在海平面上，大致呈現弧形，吸引不少市民駐足打卡留念。