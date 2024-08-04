劍后江旻憓奪金 不忘答謝幕後功臣

晤主診醫護劍擊母會 喜悅感染師弟妹 在巴黎奧運女子重劍項目勇奪金牌、摘下港隊第一金的「微笑劍后」江旻憓（Vivian），回港休息一天後，即身體力行帶着奧運金牌答謝一班幕後功臣，日前先後到香港中文大學醫院，探訪曾為她醫治膝部傷患的一眾醫療人員，期間她特別將自己的金牌戴在中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒頸上，感謝他及團隊人員支援。Vivian亦回到兒時學習劍擊的母會，與一班劍擊師弟妹分享奪標喜悅。

Vivian上周五（2日）在個人社交平台分享了她奪標後兩個活動，從相中可見她帶同奧運女子重劍個人金牌，先後走訪醫療團隊及孕育她劍擊之路的母會答謝與分享。

親手為醫生戴金牌 在中大醫院，曾為她雙膝十字韌帶做手術的容樹恒、醫療團隊熱烈歡迎這位奧運金牌得主，笑容燦爛的Vivian亦感恩地回應，更親自將金牌戴上容樹恒的頸上，以答謝他多年來的悉心照顧，一眾幕後功臣亦十分開心。

感恩遇上啟蒙教練 奪標後曾表示將部分獎金成立慈善基金的Vivian，一直期望可以讓更多小朋友接觸劍擊或運動，而她亦感恩遇上啟蒙教練陳偉勁，同日除親身答謝醫療團隊多年來幫助之外，她也回到兒時學習劍擊的母會，向師弟師妹們分享奪金喜悅，讓他們親眼目睹這面奧運金牌，一眾小朋友相當興奮。

江旻憓於巴黎奧運女子重劍個人賽決賽火併法國劍手瑪露，在一度落後1:7的情況下，成功絕地反擊，激鬥賽和至12：12後，終憑「決一劍」刺中瑪露的身軀而反勝。