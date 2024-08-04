叫停紀律委員會名單 社工註冊局：不想有瑕疵

【本報訊】涉及暴動案重審的社工陳虹秀，前年獲委任加入社工註冊局紀律委員會備選委員小組，處理投訴社工事宜。上任一個月的社工註冊局主席許宗盛昨表示，會檢視情況，認為小組展示的形象至少為公眾接受，不想有瑕疵，令大家懷疑小組處理的個案是否令人「心服口服」。

陳虹秀獲委任惹爭議 許宗盛表示，已叫停名單，重申小組成員除要「身家清白」外，亦要有良好形象。他認為有關工作需要主持公道，才可提升社工專業，讓人信賴，因此希望盡快檢視人選，其後會將有關名單刊憲。他又期望本月下旬召開第二次會議，強調正密鑼緊鼓處理事務，依法從規地工作，不會扼殺有心服務社會人士加入行列，暫時沒有「天翻地覆」的事情要做。

他又認為，小組形象至少為公眾接受，不想有瑕疵，讓大家懷疑究竟遴選小組處理的案件，是否令人心服口服。許宗盛又說，正審視違反《香港國安法》的社工資格，如有違反的個案，會按程序展開商討，再採取行動，吊銷相關牌照。