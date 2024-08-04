蘭桂坊禁煙區食水煙 1晚發8罰單

【本報訊】衞生署控煙酒辦公室前晚在蘭桂坊採取執法行動，打擊在禁煙區非法吸用水煙活動，行動中在一間酒吧向非法吸食水煙的人士，共發出8張定額罰款通知書。控煙酒辦的調查仍在進行中，並會考慮向涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）（《條例》）和《刑事訴訟程序條例》（第221章）協助及教唆吸煙罪行的酒吧經營者作出檢控。

衞生署強調，在過去12個月，控煙酒辦共採取105次針對在禁煙區非法吸食水煙的行動，並向違例吸煙者發出145張定額罰款通知書，以及向違反其他相關罪行的店員及酒吧或食肆負責人發出74張傳票。該署指會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。

一句鐘煙霧量達捲煙200倍 發言人表示，水煙是吸煙產品，所用的助燃物如煤炭在燃燒時會產生一氧化碳，而且使用者會吸得更深及時間更長，所攝入的有毒化合物分量一般比吸用捲煙時多。通常吸食一小時水煙的煙霧吸入量，可達一根傳統捲煙的100至200倍。同時，共用水煙器具會增加水煙使用者感染結核病等傳染病的風險。

《條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。