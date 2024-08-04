參觀前深水埗配水庫 改先到先得

【本報訊】前深水埗配水庫公眾參觀上周四（1日）起作出新安排，毋須預約先到先得，但限定參觀人數。水務署昨日在社交媒體平台表示，新安排措施實施後的首個周末，市民反應踴躍，參觀人數眾多因此輪候時間亦較長。

現時上限100人 按情況控人流 水務署表示，前深水埗配水庫現時參觀人數上限為100人；為維持秩序，會視乎需要而採取適當的人流控制措施。如當日參觀人數超出上限，將因應場地可容納人數，按先到先得方法安排參觀人士入場。參觀人士須自行前往參觀地點，從巴域街出發至前深水埗配水庫需步行約15分鐘，路程主要為狹窄山路及梯級，需要一定的體力。

水務署新安排下，開放時間為星期一至日（包括公眾假期），上午9時至中午12時，下午2時至下午5時，每月的第一個星期二、元旦、農曆年初一及初二暫停開放，市民前往參觀毋須預約。2021年6月，前深水埗配水庫獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築，水務署早前已推出了配水庫的虛擬導覽，並由2021年12月開始舉辦導賞團，有限度開放配水庫予市民參觀。