改善長者設施 當局預告加租

【本報訊】本港人口老化，房屋局局長何永賢昨日出席一個活動表示，全港公共屋邨有約四分之一居民為年屆60歲以上的長者，為確保公共屋邨的各項生活設施能方便長者，未來會積極研究屋邨設施設計及改善工程，例如在升降機加裝座位等，而為改善屋邨設施也有加租必要，未來房委會將在空間較大的北部都會區屋邨預留約三分之一作公共空間，讓居民有更多休憩空間。

何永賢表示，目前全港193個屋邨有逾200萬人口居住，當中約四分之一居民為長者，預料未來10年60歲以上長者比例，更會升至三分之一。要改善公屋邨設施以確保方便長者應用，未來需要投放更多資源，故有需要加租，而改善公屋設備會由生活層面着手，包括在升降機加裝座位，讓長者休息；或是在水龍頭設計等細節照顧長者，並於升降機大堂、走廊等加設無障礙設施，方便輪椅人士。

北都屋邨1/3為公共空間 何又指，本港公屋邨採用綜合設計，會預留5%的總樓面面積興建社福設施，比例較很多國家地區優勝，值得自豪；未來房委會會在空間大的屋邨，例如北部都會區的屋邨，預留約三分之一作公共空間。她強調團隊一直有探討幸福感，例如為屋邨引進綠色生活，並會在9月推出「幸福屋邨節」，希望未來更可推出「屋邨時裝節」、「屋邨單車節」等。