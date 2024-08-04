濫用公屋冇得留低 2年收回5000單位

本報早揭泊豪華座駕 揪富戶順藤摸瓜 本報早前頭版報道揭發多個公共屋邨都有名車出入，令人質疑公屋的入息資產審查有否做足。房屋署署長羅淑佩昨日表示，過去兩個年度已收回共5,000個濫用公屋單位，總數等同一條中型公共屋邨，涉及約50億元公帑。而房署亦有透過公屋停車場「睇靚車」來追蹤濫用情況，並感謝傳媒的偵查報道，包括在皇后山邨發現一個中港新車牌，經調查後該租戶已交還單位。

羅淑佩昨日出席電台節目時表示，今年4月房署進行第二輪富戶申報審查，大部分租戶已交回表格，但仍有70多戶未交，署方已向他們發出收樓通知書，住戶可在14天內提出上訴，另外有12宗因內地或澳門有物業被收回公屋個案。她指出，去年共收回2,200個單位，今年則收回了2,800個，包括財政年度首季收了700個，形容是「兩年打咗一條邨」。而收回的單位一般在已發展的地區，部分更位處市區，經數個月翻新後可重新編配，較受市民歡迎。

房署指傳媒幫助大 至於監察公屋邨「名車」現象，她又特別提到傳媒幫助大、社會共識強，在多線索下取得成效，成功找到有名車富戶。羅淑佩舉例指，早前曾去皇后山邨的停車場巡查，發現有一個中港新車牌、本身香港車牌則屬舊牌，但該車牌「個數字、B字頭，係好牌，點解一條入伙兩年嘅邨會有部咁嘅車呢？」

物管舉報年接38宗 此外，自去年9月起，物管公司若成功舉報濫用公屋個案，可在下次房委會項目的投標獲得加分，近一年已收到38宗相關舉報。羅淑佩認為打擊濫用公屋的工作很有意思，當局會繼續做。而個人舉報濫用公屋獎賞，羅指仍在規劃方案，未來會適時公布。

對於會否提高濫用公屋的罰則，羅淑佩表示，現時公屋住戶若觸犯《房屋條例》，最高可被罰款5萬元及監禁6個月，現時法庭判決已較過往重，認為具阻嚇作用。若社會有共識打擊濫用公屋，法庭判決時可參考社會意見，令判罰與罪行嚴重性更為相稱。

本報早前曾踢爆多條新落成公屋屋邨的月租停車場，停泊多架車價上百萬元的歐洲名車，包括保時捷、奧迪跑車、寶馬純電房車，以至Tesla Model X等；更有至少5輛車掛上中港車牌。