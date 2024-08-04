7旬翁油門當腳掣 高速撼柱

【本報訊】昨日中午，一對七旬夫婦駕乘私家車，在駛離筲箕灣一屋苑停車場時懷疑失控，車輛撼撞一條石屎柱後，餘勢未盡再反彈撞向一輛停泊旁邊的私家車，捱撞私家車「車Cam」拍下驚險一刻。意外中，肇事私家車司機及其妻子受傷，需要送院治理。執法部門經初步調查後，不排除有人誤把油門當腳掣肇禍。另外，昨早東涌一輛載客的士，在右轉入海濱路時攔腰撞向一輛客貨車後撞壆翻側，的士兩女乘客需送院治理。

衝力過大 彈起向左擺橫 昨日中午12時許，一輛私家車在筲箕灣愛信道33號東濤苑停車場，在由3樓駛落2樓時懷疑失控，右車頭撞向結構石屎柱後，車身再橫掃撞及另一輛停泊旁邊的私家車，姓蔡（75歲）司機驚魂甫定後，自行報案求助。捱撞私家車的「車Cam」片段顯示，涉事私家車猛撼結構石屎柱後，因衝力過大，車身繼而彈起向左擺橫，最後撞及拍片的私家車。

救援人員接報趕至，蔡翁報稱手部受傷及胸口痛楚，與姓蕭（69歲）妻子一併由救護車送院治理。肇事私家車車頭嚴重損毀，並且漏出機油，其後由拖車拖走善後。執法部門經初步調查後，不排除有人誤把油門當腳掣肇禍，惟實際意外原因有待調查。