10壯士抬車救人 惜9旬婦終斷魂

過路捱撞捲車底 後腦爆裂陷昏迷 昨日下午，一名九旬老婦在土瓜灣橫過馬路期間，突然遭一輛私家車撞倒並捲困車底，10多名街坊及途人見狀衝前幫忙，只消一分鐘便抬起私家車救出老婦，惜老婦頭部重創淌血，當場昏迷奄奄一息，經送院搶救後傷重不治。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕肇事的80後司機，並把他帶走扣查。

昨日下午5時許，一輛私家車沿土瓜灣馬坑涌道北行，當駛至近北帝街時，司機懷疑收掣不及，撞倒一名橫過馬路的姓石（90歲）老婦並把她捲入車底，司機見狀慌忙停車，並且報案求助。此時不少街坊赫見發生意外，10多人在一聲呼喚下，即時衝前只消一分鐘便合力抬起私家車救出石婦，惟她後腦爆裂流血，昏迷由救護車急送伊利沙伯醫院搶救後，至傍晚6時19分被證實傷重不治。

司機涉危駕致死被捕 現場消息稱，事發時私家車疑由馬坑涌道5號一停車場駛出右轉出馬坑涌道，期間懷疑收掣不及，撞及橫過馬路的石婦。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，拘捕肇事的姓張（37歲）私家車男司機。

據附近洋酒舖少東王先生表示，當時乍聞「嘭」一聲巨響，他循聲走到店外查看，初時不清楚發生何事，未幾始知有私家車壓着一名途人。他聞聲上前施援，其他街坊加入援手，10多人花約一分鐘便成功抬車救出老婦。

王先生續稱，老婦獲救時已沒有反應，形容她後腦血流如注，至於涉事司機則未見異樣，一直站在車旁打電話，未幾救護員趕至把傷者送院搶救。王透露他讀大學一年級，首次協力抬車救人，形容「架車真係好重，如果冇咁多人幫手，真係抬唔起」。事後，他感覺雙手「有啲痛」，可惜該名老婦最終不治。