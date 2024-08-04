醫健：伶牙俐齒：知情同意：病人與醫生的契約

現代社會裏許多商業貿易，為了避免糾紛，都通過「合約」來保障大家的利益。合約內容可以涵蓋金錢、風險、權責、時期、賠償等諸如此類的範疇。無論口頭上或書面上作出的合約承諾，皆有法律效力，當然能白紙黑字記下對雙方的保障更高。大家恪守合約精神，用文明和理性的方法去處理問題。倘若大家對合約的詮釋出現分歧和爭拗，可以尋求法律協助，甚至透過法庭處理。

倘現醫療事故 成法律佐證 醫學上也有類似的合約，「知情同意」屬於其中一種。顧名思義，醫患雙方根據合約精神，醫者有責任向患方詳細告知和解釋治療的原因和風險等，如患者理解過後並同意接受治療和附帶的一切安排後，雙方在知情同意書上簽署，並展開治療。假如非常不幸地發生了醫療事故，要找出問題所在和責任誰屬，當時簽下的「知情同意書」亦會被引用作為佐證。

我們都必須要尊重法律精神，它為我們設下制度，讓許多事情都有法可依，法治凌駕人治。我們都希望驅走黑暗迎來光明，我們都希望彰顯真理。真理可能遲到，但從不缺席。問題是醫學上的「真理」，誰能夠滴水不漏完美無瑕地下定義？文章篇幅所限，讓我只舉一個病例與大家一起討論和反思。

一位12歲的小女孩，上顎的兩隻成人犬齒分別呈90度角橫向和縱向阻生，深藏於牙床骨裏，如沒有牙齒矯正治療介入，幾乎肯定這兩隻犬齒是沒有機會長出的。她的家長訪尋不同牙醫，基於臨床檢查和CT掃描立體影像分析，A牙醫：「想利用箍牙去拯救這兩隻犬齒，成功機會係有，但失敗機會更高，還不如考慮手術性脫牙！」B牙醫說：「我認為擴充上顎牙弓並配以手術性暴露治療最合適！」而C牙醫卻說：「也許先耐心觀察一段時間，然後透過微創暴露手術並配合適當的生物力學系統，便能牽引牙齒歸回理想位置。」

假設他們最後聽取A牙醫的意見（亦從A牙醫口中充分了解ABC共3種不同的治療方案），家長和病人俱理解並簽下「知情同意書」，同日將阻生的犬齒脫掉。手術乾淨利落，沒有出現併發症。可是他們後悔了，並決定投訴這位牙醫。「既然有可能成功，只是你沒有把握罷了！根本不應該脫牙，當初你根本不應該放棄嘗試拯救！」「以我所認知和經驗，已詳細分析成功機會太低，為何我還要把你作人體實驗？」

既然簽署了知情同意書，反告對方似乎於理不合，對醫生也不公平；從病人角度看，因為相信醫生，出於對專業的信任簽了就算。

在這案例當中到底誰更有道理？這非常有討論和反思的價值，然而卻非本文重點。兜了大圈本文其實要指出，在香港接受牙科治療而有任何投訴的話，可以求助牙醫管理委員會，公平公正地跟進處理。在外地就診，閣下卻只能夠在當地申訴，if and only if ，你懂得門路。

牙齒矯正科專科醫生邱家寶