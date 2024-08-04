成立基層醫療署 冀減公院專科負擔

【本報訊】政府上月成立「基層醫療署」，專責管理與基層醫療相關的服務供應、標準制訂、質素保證和人員培訓。基層醫療健康專員彭飛舟期望「基層醫療署」可以在社區建立清晰的醫療網絡，減少病人依賴醫院的專科服務。他指現時社區醫療制度比較模糊，而且衞生署的基層服務與醫院管理局轄下的普通科門診有重疊，對病人病症針對性不足，期望日後有更清晰的網絡。

研制訂服務標準 彭飛舟昨在電台節目表示，政府正研究立法，讓署方有權界定服務提供者、審核及監察相關人員的服務質素，指需要清晰界定家庭醫生的水平、與專業人士或護士的關係等，建立基層醫療名冊，制訂服務標準。

彭續指，社區家庭醫生較少接觸慢性病患者，慢病共治計劃有助家庭醫生緊貼參加者的身體情況，有需要時再轉介予醫管局專科，令程序更有效快捷。

他又指，署方目標是在社區建立互信的基層醫療網絡，若參加者不滿家庭醫生的服務質素，可向地區康健中心查詢，有需要時會為參加者配對另一名家庭醫生。

被問到未來會否擴展有關計劃至骨質疏鬆、乙型肝炎甚至中醫服務。他指出，資助服務要考慮有無相應得益，但慢性病肯定不只糖尿病和高血壓，有關計劃未來會考慮加入更多類疾病。