家長愈發負能量 子女焦慮感愈強

分別5成3成 中小學生抑鬱如影隨形 望子成龍是家長的美好期望，但稍一不慎亦會成為學童情緒問題甚至抑鬱的催化劑。香港城市大學社會及行為科學系教授郭黎玉晶曾於2020年至2023年展開調查，發現近三成小學生認為自己有中度或以上的抑鬱、焦慮及壓力，相同的情況亦在四至五成受訪中學生身上出現，不過中學生抗逆能力稍高。她指出，子女的情緒問題，與家長有一定關係，孩子幸福感愈高，焦慮和抑鬱的程度也會降低，提醒家長用不同方法去表達對孩子的愛，讓孩子健康成長。

失眠暴食心跳加快響警號 郭黎玉晶指出，抑鬱學生通常具備一些徵狀，例如對任何事都提不起勁、失眠、暴飲暴食、食欲不振、焦躁、坐立不安等等，部分甚至有自殺的傾向。有焦慮徵狀的學生則會擔心很多東西，感到迷惘、恐懼等，同時會心跳加快、手心冒汗等，如果教師或家長留意到，可以多跟他們傾談，或轉介他們接受輔導。

她認為，情緒問題與孩子的幸福感有一定關係，而孩子的整體幸福感、抑鬱、焦慮、壓力水平均受家長影響。若家長經常對子女發放負面情緒、為其帶來壓力、控制子女等，孩子的焦慮程度也會愈高。反之，家長若有良好的身體狀況，投入管教孩子，孩子幸福感會愈高，焦慮和抑鬱的程度也會降低。

言語鼓勵多擁抱 增幸福感 黎認為，「家長教育」相當重要，又指家長不是「一出世」就懂得如何去做家長，學校的家教會、社區組織可以多舉辦相關講座，讓家長學習與子女的相處方式。

她又建議，家長可以用不同方法去表達對孩子的愛，除了物質獎勵外，亦可以和孩子有身體的接觸，例如擁抱、親親他們。如果父母能花多一點時間陪伴孩子，和他們一起玩、聊天、講故事，亦會有助提升孩子幸福感。

另外，言語鼓勵和讚賞孩子也非常重要。她建議若家長看到孩子的強項、優點，可以多加讚賞。若孩子犯錯時，亦可以利用他的優點、強項，道出問題。例如子女喜歡跟同學聊天，家長可以先讚賞他的社交能力，再向他解釋不應在課堂上聊天，可以在小息時再發揮他的才能。