香港仔隧道收費廣場 改建巴士轉乘站

【本報訊】近年南區多個大型住宅項目相繼落成，區內人口急增，交通需求更大。運輸及物流局透露，現正於香港仔隧道原收費廣場位置，興建可容納11輛巴士的巴士轉乘站，料2026年完工，又指會與專營巴士營辦商研究改善南區的巴士服務。

《2020年施政報告》公布「躍動港島南」計劃，把南區打造成為一個適合工作、居住及消閒的地區，區內多個大型住宅項目亦相繼落成，不少更集中在香港仔及鴨脷洲，南區去年已有超過25.5萬人口，料交通壓力更大。運輸及物流局透露，香港仔隧道於去年12月起實行「易通行」不停車繳費服務，政府正利用原收費廣場騰出的空間興建巴士轉乘站。

可容納11輛巴士 2026年完工 該巴士轉乘站會設置有蓋的乘客候車處，預計將可分別容納5輛（往香港仔方向）及6輛巴士（往灣仔方向）上落客，並將提供行人路接駁南風徑以及黃竹坑徑。有關工程已經展開，預計於2026年完成。

當局又指，當有關巴士轉乘站啟用後，便有條件引入更多不同的巴士轉乘安排。運輸署會與專營巴士營辦商研究，適時調整和改善南區的巴士服務，讓該區乘客可受惠於更廣泛覆蓋和更高效益的巴士網絡。運輸署亦會透過恒常機制，包括每年的巴士路線計劃，就巴士路線的主要改動建議，充分諮詢區議會及相關持份者，並在全面審視及考慮所有收到的觀點及意見後再實施。