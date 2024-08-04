東方踢爆網上陳情無門搖頭 申訴署6日始補漏

獨家報道系統停用4個月 乏後備措施差劣 申訴專員公署已製作臨時網上投訴表格，在網上系統更新期間為市民提供服務。《東方日報》上月27日獨家揭發申訴專員公署網站系統更新，但網上投訴表格要停用4個月，引起市民不滿，批評「安排不智能」。公署事後急忙補鑊，在報道曝光6日內已製作臨時投訴表格，讓市民可以一鍵陳情。至於政府上月底成立數字政策辦公室後，數字政策專員黃志光昨透露，數字辦將推動政府數字轉型，明年初會在「智方便」手機應用程式增加小程式功能，讓市民可一鍵登入各部門服務。

終增臨時表格 本報記者昨日登上公署網頁，發現上周五（2日）網站頁首位置的黃色底色公告內，已新增臨時網上投訴表格的連接，提醒市民可於網上投訴表格停用期間，透過臨時網上表格進行投訴。記者試用發現，臨時網上表格頁面清晰，排版設計與原有的網上表格相似，市民可按表格指引，填寫要投訴的部門或機構，並簡述投訴事情，用法簡單。

公署數據顯示，2023至24年度共收到4,351人次投訴，當中有1,653人次透過網上表格提出投訴，佔該年度整體投訴人次超過37.9%。公署表示，於2008年設立網上投訴表格，至今有超過1.1萬人次透過此方式提出投訴，佔公署整體投訴約13%。

「智方便」明年添新功能 此外，數字政策專員黃志光昨表示，數字辦將推動政府數字轉型，預料「智方便」明年初增加小程式功能，如同微信手機應用程式，讓市民可一鍵登入各部門服務，毋須再連結至部門網頁，目標明年內所有具備身份核實功能的政府服務，必須支持「智方便」。同時，「智方便」亦會加入相關新功能，讓市民可以自主控制授權，讓不同部門可分享其個人數據，毋須重複填寫個人資料。

黃又稱，資訊保安及網絡安全是「數字政府」的基石，數字辦會擔當「紅隊」角色，協助各政策局及部門在推出面向公眾的系統前，評估系統是否已做足準備、管理好相關風險等，又會定期巡查高風險資訊系統，並展開日常突擊抽查及滲透測試，確保網絡安全。而今年11月舉行的「香港網絡安全攻防演練」，屆時將模擬真實網絡攻擊，透過實戰攻防模式，全面提升政府及機構的網絡安全防護及緊急應變能力。