東呼即應：東呼即應示警 東瀛每周數萬確診 遊日魔力沒法擋 帶埋新冠返港

本地感染節節上升 醫療系統難頂 當政府在去年年初宣布全面通關，社區隔離設施亦轉為閒置狀態，長達3年的疫情似乎告一段落，但實情是新冠肺炎病毒並未絕迹，其變種病毒株可以令到初代疫苗的保護力下降，為全球各地的衞生部門帶來挑戰。《東呼即應》團隊留意到日本最近爆發新一波新冠疫情，感染人數持續上升，醫療系統不勝負荷。由於日本是港人最喜歡的旅行目的地之一，加上目前正值暑假，是傳統的旅遊旺季，隨時帶埋新冠病毒返港，有關部門宜及早制訂針對性措施，以免疫情再度肆虐，令本已疲弱的經濟雪上加霜。

香港人是到訪日本最頻密的境外旅客，近七成受訪者最少去過4次日本，有三成更已到訪超過10次或以上，說很多港人視日本為「鄉下」也毫不誇張。日本厚生勞動省日前表示，該國約500家定點醫療機構，報告的新增住院患者數目超過3,800人，是對上一周的1.24倍，醫療系統恐有崩潰的危機。有專家指新一波新冠疫情的爆發主要原因，是新型變種病毒株「KP.3」的出現，這種變種株具有高度的傳染性，病毒蔓延的速度亦更加快。

暑假乃是港人的「返鄉潮」，不少人會一家大小前往彼邦，到底市民會否擔心遊日會有染疫的可能？《東呼即應》團隊就此而進行街訪，有人說不擔心，指染上新冠肺炎病毒只不過是感冒而已；亦有人認為已經有很多人曾染過新冠病毒，相信傳播速度不會太快。

污水監測 變種株KP.3料成主流 衞生署截至7月24日的最新污水監測數據顯示，目前本港最流行的變種病毒株是「JN.1」，佔所有分析樣本的百分百，其中有3.8%屬於後代「KP.3」；而在20個嚴重及死亡個案中，有3個屬於「KP.3」。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，變種病毒株「KP.3」在美國和澳洲已經流行了一段時間。論病徵和嚴重程度，沒甚麼證據證明，「KP.3」和目前為最流行的變種病毒株「JN.1」有甚麼分別。但相信「KP.3」慢慢會取代「JN.1」，情況在污水中已經很明顯，他說這是一個自然的「抗原漂移」現象。鑑於上一次的染疫浪潮距離現在已有一段的時間，感染人數會有所反彈，但相信幅度不會太大。

確診症狀似中暑 減天氣適應力 至於日本專家稱感染「KP.3」會出現疲倦頭痛及發熱等類似中暑的症狀。梁子超解釋，主要就是因為最近日本很熱，在炎熱環境，如患上呼吸道感染，包括現在的新冠病毒，會降低高溫天氣的適應能力，會出現類似中暑的症狀。基本上兩件事可以同時發生，之不過純粹中暑，就較少機會像患上呼吸道感染般，很多時候除了覺得熱之外，還會是有機會在發燒情形之下「沾寒沾凍」。再者，呼吸道感染是會多了咳嗽，沒了味覺、嗅覺，甚至有一些傷風、喉嚨痛，如果感染了病毒，對惡劣的環境承受能力會再降低，要特別小心。

居安思危，有備無患。回顧當局的往績，由本港出現全球首例人類感染禽流感、到淪為沙士重災區、再到大鼠戊肝首發兼個案最多之地，被人批評是「一場疫情一場亂」。如今香港「經濟民生亮紅燈，慘過疫劫百姓惡啃」，最新一項調查結果顯示，逾半受訪者對民生狀況不滿，對經濟狀況的不滿率更高達61%。正所謂「黃台之瓜，何堪再摘」，香港如今諸事不順，各行各業經營困難，說如果不幸再爆一場疫症，後果真的不堪設想。

港人是到訪日本最頻密的境外旅客之一。 東呼即應爆料熱線 新冠疫襲香港3年，醫療系統不勝負荷慘況仍歷歷在目。 東網版面新設計一撳即睇 新冠疫情隨時反彈，專家籲勿鬆懈。