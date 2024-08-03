餐飲零售皆插水 何堪碼頭再添亂

香港經濟吹起冷風已是路人皆見的事實，繼6月零售業總銷貨價值按年大跌9.7%、連跌4個月後，統計處公布第二季食肆總收益價值的臨時估計為269億元，按年下跌2.1%。各項數據皆表現不濟，港府指望旅遊業振興經濟，偏偏一味光說不練，單是啟德郵輪碼頭搞得一塌糊塗，毫不珍視理應佔有優勢的旅遊資源，已是無能和怠政的明證。

啟德郵輪碼頭亂象爆完又爆，近期又揭租務糾紛，甚至可能涉及詐騙，惟當局對爛攤子闊佬懶理。本報接獲碼頭小商戶投訴，指疑有「業界人士」以「幫政府做嘢」作招徠，將碼頭A區2樓舖位「租上租」，並作為中間人收取按金和租金，卻未有向碼頭營運商交租，連累最少4間商舖被法庭執達吏封舖，當中有開設寵物咖啡店的小商戶損失接近200萬元，血本無歸。當區區議員表示，多個小商戶均遇到同樣情況，執法部門亦接獲店舖負責人報案，暫時列作租務糾紛。

據指所謂的中間人和業界人士已將業務撤離本港，碼頭營運商正就其欠租事宜展開訴訟。姑勿論事件是否涉及詐騙，郵輪碼頭爛帳又添一筆卻是不爭的事實。可以看見，碼頭商舖十室九空，登船大堂關閉，烏燈黑火，一片荒涼之感。黃金暑假檔期抵港的郵輪寥寥可數，跟新加坡同期有逾廿艘郵輪泊岸的熱鬧情況不可同日而語。

更不必說，碼頭啟用逾10年，連最基本的交通配套也未有做好，去年暑假曾有國際郵輪抵港，因為碼頭交通配套不足，導致旅客在酷熱天氣下大排長龍，怨聲載道，港府不得不臨時安排接駁巴士，惟積極只是一時，很快又回復惰性，碼頭「無車到」的情況不旋踵打回原形。可以毫不誇張地說，耗費82億元興建的啟德郵輪碼頭，已淪為不折不扣的大白象工程，港府無心無意無力將碼頭搞好，碼頭營運商同樣得過且過，令這個坐擁無敵靚景的碼頭變成死城，暴殄天物。

一節見則百節知，現屆政府言必稱搞好旅業，指望旅客打救經濟，事實卻是旅業愈做愈燶，盛事經濟固然貽笑大方，而一個幾近荒廢的郵輪碼頭，更是港官好大喜功、眼高手低、敷衍塞責的鐵證。碼頭啟用至今，亂象接連不斷，已成臭不可聞的爛攤子。

屋漏偏逢連夜雨。本港餐飲業繼續萎縮，第二季食肆總收益按年下跌，同時零售業總銷貨價值也是跌跌不休，經濟谷極不起，已到了令人惆悵的地步。實際上，食肆執笠潮愈演愈烈，最近一家進駐本港多年的美式扒房宣布關閉9間分店，已反映市道不振的冰山一角。偏偏港官昧於大勢，還搪塞這是經濟轉型的必然現象，自我催眠揚言「10間店舖結業的同時，有16間開業」，盲目樂觀，毫無作為，跟真實世界猶如兩個平行時空。要是連執政者也拒絕面對現實正視問題，香港衰落還怎麼可能避免？百業蕭條，民生維艱，豈止郵輪碼頭半死不活而已矣！