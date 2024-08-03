笑看天下：暗殺事件與美無關？

中東已成火藥庫，據美國《紐約時報》周三報道，伊朗最高精神領袖哈梅內伊已下令直接攻擊以色列報復，可能再次對以色列軍事目標發動大規模無人機和導彈襲擊，消息指伊朗和盟友將於72小時內發動攻擊。戰雲密布的中東，有迹可尋：美歐多國取消飛以色列航機，德國漢莎航空其中一班由慕尼黑飛以色列城市特拉維夫的航班，據悉因為機員拒絕到以色列，周四早上降落塞浦路斯後折返。

由於擔心真主黨隨時與以方開戰，澳洲呼籲公民立即離開黎巴嫩；英美較早時亦發出類似呼籲。以色列總理內塔尼亞胡周三發表電視聲明，稱此前數天重創哈馬斯和真主黨等「伊朗代理人」，呼籲以色列國民團結，堅決應對未來來自周遭全方位嘅威脅。如此不尋常聲明，不是心虛就是「心中有鬼」。

美媒指伊朗有可能選擇不同報復方式，例如照今年4月首次從本土直接以導彈轟炸以色列，不過容易招致同類打擊報復，令局勢循環升級並最終失控；另一個如由盟友黎巴嫩真主黨和也門叛軍青年運動（胡塞武裝），分別加強並擴大針對以色列北部以及紅海的攻擊，有可能將以哈戰爭擴大到黎巴嫩，並令美國海軍再次出兵紅海。中東戰火好難唔牽涉美國，美卿布林肯訪問新加坡期間，回應哈尼亞遇刺亡一事，強調美方並無參與相關暗殺行動，同時並不知情。果然？反正伊朗就不信了！伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼指控，如沒有美國的授權和情報支援以色列，哈尼亞沒可能被殺。

美國言而無信，經常出爾反爾，一時話支持「兩國方案」，卻又源源不絕供應以色列導彈等武器，關鍵時刻總是投反對票阻止以哈停戰，看在伊朗眼中，會信暗殺事件唔關美國事？