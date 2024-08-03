撥亂反正：裁判會偏幫港隊嗎

也談談巴黎奧運。「香港劍神」張家朗在男子個人重劍決賽，險勝意大利選手馬基奪金。過程中來自台灣的主裁判多次表現猶豫，尤其對最後關鍵3劍的裁決頗具爭議。事後意大利正式向賽會投訴，理據之一是賽事另一位裁判也是黑頭髮、黃皮膚的南韓人，質疑不應同時出現兩位來自某一選手鄰近地區的裁判（雖然意方也承認，兩位裁判是經抽籤方式揀選）。

作為劍擊運動的門外漢，實在搞不清甚麼叫做攻擊權或成功防守，但對於意方的投訴理據倒是感到可笑，反映他們對東亞地區的政治與民情的無知。台灣現政府對香港的敵視、鄙視態度，在區內無人不知。不少台灣人都拒絕承認自己是中國人，因此與中國香港的代表隊也非親非故，反而對高舉民主自由旗幟的美西方趨之若鶩，媚外忘本。尤其張家朗被傳乃香港警察之後，被許多台港「黃人」仇視。由台灣人擔任主裁判，擔心的理應是港隊而非意方。

現任南韓總統也是出名對華不友善。不少南韓人在歷史上視中國為侵略者、霸凌者，在改革開放前視中國人為低等人，在開放初期視之為「水魚」，在中國崛起後則視作商業競爭對手和政治軍事威脅。因此也看不到南韓籍裁判必然會偏幫港隊的理由。

其實，兩個國家或地區的遠近，其民眾的血緣、膚色等是否接近，與雙方的友好程度基本上全無關係。例如由來自烏克蘭及立陶宛的裁判，主理有鄰國俄羅斯運動員參與的賽事，或由黎巴嫩與敍利亞的裁判，來為毗鄰的以色列選手評分，相信大家都不覺得會涉及偏幫，而是擺明的靠害。再者，想以政治、種族等理由投訴裁判不公，應當在開賽前就一早提出，而非如現在般輸打贏要。