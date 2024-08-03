筆下風雲：離上帝遠 離美國近

離上帝太遠，離美國太近。南美洲向來被美國視為後花園，豐富的石油資源更為美國所覬覦。過去美國霸權無往而不利，整個南美洲幾乎盡在其掌握中，予取予求。惟時移勢易，美國也有力不從心的時候，例如委內瑞拉總統馬杜羅便以對美強硬著稱，美國一直想把他推翻卻未竟全功。馬杜羅近日第三度當選總統，美國隨即表明不承認結果，並宣布承認委內瑞拉反對派總統候選人岡薩雷斯勝選。

委內瑞拉現時立立亂，反對派及美國指控馬杜羅舞弊，煽動民眾上街，已引起死傷。很明顯，美國急欲重複數年前扶植瓜伊多上台的手段，扶植新的代理人逼走馬杜羅，但上次不成功，今次有可能成功嗎？

瓜伊多是扶不起的阿斗，即使一度自行宣誓為總統並獲美西方所承認，但馬杜羅得到俄羅斯、中國、伊朗以及大部分南美國家支持，最重要是手握軍權，瓜伊多即使獲黃袍加身，也因為沒有實權而失敗，最後在2023年初解散臨時政府。同樣手段用完又用，站在前台的人換上另一張面孔，但只要軍隊仍聽命於馬杜羅，美國的如意算盤也是打不響。

馬杜羅第一個總統任期始於2013年，2018年再次贏得總統選舉，在國內一直擁有頗高支持度，但委內瑞拉備受美西方制裁，國內通脹失控狂飆，經濟瀕臨崩潰，加上美國長期滲透，造成社會撕裂，對其管治造成危機。馬杜羅近年積極靠攏中國，中委兩國提升至全天候戰略夥伴關係。不過，委內瑞拉經濟亂象積弊多時，並非短時間能夠扭轉。

事實證明，美國只要將手伸向何方，何方就有亂象。離美國太近的南美洲，經過長年動亂，近年急欲掙脫美國束縛。隨着中國崛起，南美洲有可能離上帝近一些嗎？