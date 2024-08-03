龍吟虎嘯：戰爭與暗殺緊密相聯

最近發生的兩件暗殺大大影響着世界正在打的兩場仗。一是特朗普遇刺未亡，表現「英雄氣概」，選上總統贏面大升，令他的「24小時結束俄烏戰爭」主張的可能性也大增；二是哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗被以色列暗殺身亡，令巴以之戰會因為伊朗報復而擴大成中東戰爭。前者的評估熱潮，「其來亦暴，其去亦疾」！

拜登退選，推出副手賀錦麗，不旋踵特朗普民意支持度跌至賀錦麗之下，俄烏之戰能否「短期內解決」之前景又轉暗淡。哈尼亞被殺後，伊朗精神領袖哈梅內伊立刻表示會報復，會下令攻擊以色列。在哈尼亞被暗殺之前，伊朗支持的黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝等已經和以色列打得十分熱鬧，以色列過往對伊朗境內外「重要人物」的恐怖暗殺行動，伊朗似乎都是忍字當頭，光有口頭怒罵、聲言報復，不見切實有效行動，今次會不會又重複以往？若如此，若伊朗又甘願再次受辱，那麼唾面自乾後，「衝突外溢效應」自然又可受到限制也。

伊朗這樣的表現，人們已見過多次。因此哈尼亞被刺、哈梅內伊發聲後，輿論議論紛紛，多認為伊朗並不敢真正下狠手報復以色列，更不願由此引爆中東大戰，大概只能用一些導彈、攻擊無人機遠距離打擊的放煙花動作。多年來，伊朗對以色列的態度是：憤怒、仇恨、想打又惜身，最好是在盟友地盤上打，戰火不要燒到自己家園……之所以如此，還是因為以色列有美國支持，力量懸殊，伊朗不敢死拚，也拚不過。

在當下世界的兩場仗中都有美國身影，在以色列刺殺哈尼亞的行動中也有美國身影，刺殺特朗普更是美國人刺殺美國人。二戰後，世界發生的戰爭大多和美國有關，美國也有多位總統被刺殺，戰爭與刺殺緊密相連；就以色列而言，美國支持下它愈戰愈勇，愈戰愈強，已經到了「他大搞暗殺而令對手不敢以戰爭搞報復的地步」，今後以色列的暗殺，只會愈加猖獗！