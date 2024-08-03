北角男後梯遇劫案 女賊羅湖落網起贓

兜搭提供按摩服務 帶往唐樓掠財速逃 今年7月中旬，執法部門接獲一名中年男子報案，表示早前被一名聲稱可提供「特別按摩」服務的女子搭訕，在被帶至北角區一幢唐樓的後樓梯時，對方突然賊相畢呈，搶去事主內有數千元現金的銀包後逃去。警員翻查「天眼」片段鎖定疑犯身份，至本周三（7月31日）在羅湖口岸，以涉嫌「搶掠」拘捕一名離港的內地女子並起回涉案現金。

7月18日下午約1時40分，一名63歲男子報案，指自己早前被一名女子搭訕，被帶至北角道近春秧街交界一幢唐樓的後樓梯，期間對方突然發難，糾纏間事主被搶去身上內有3,200元現金的銀包。該名女子得逞後，隨即往英皇道方向逃去無蹤。警員接報趕至，事主沒有受傷，毋須送院治理，期間警員在現場及附近一帶展開兜截，惜未有任何發現。

疑犯來自內地 離境期間遇截 警員在翻查現場及附近的閉路電視錄影片段，經情報分析及深入調查後，成功鎖定一名懷疑涉案女子的身份、樣貌及逃走路線。至本周三，警員採取行動，在羅湖陸路口岸，以涉嫌「搶掠」拘捕一名離港的57歲內地女子，並且檢獲案發時被捕女子攜帶的斜孭袋及約3,200元現金。被捕女子隨即被帶走扣留調查。

初步調查顯示，被捕女子懷疑向受害人聲稱提供「特別按摩」的不雅服務，以引誘其前往案發位置。執法部門呼籲市民遇上有陌生人主動聲稱可提供不同服務，被對方帶往陌生環境時，應保持警惕並向執法部門求助。

有關同類型案件時有發生。今年4月18日晚上9時許，執法部門接獲一名姓王（65歲）男子報案，指在深水埗街頭被一名女子兜搭提供按摩服務。其後，王男跟隨女子抵達大埔道41號一唐樓單位，當他脫下衣物躺在床上接受服務時，單位內突然出現另一人並搜掠其脫下的衣物；與此同時，按摩女企圖搶走事主的手錶不果，兩名歹徒隨即奪門逃去。警員接報到場，事主報稱放於褲袋內約1.7萬元現金失去，警員經初步調查後，把案件列作「盜竊」，追緝一名年約30至40歲、身高約1.7米、案發時身穿淺色衫、牛仔褲的女子及其同黨。