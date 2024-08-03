新蒲崗掃黃 女負責人斷正拘3北姑

【本報訊】黃大仙區執法部門經調查後，於本周四（1日）下午約3時，突擊搜查新蒲崗爵祿街一單位，搗破一個懷疑賣淫場所，並以涉嫌「管理賣淫場所」，拘捕一名54歲本地女子，另外3名內地女子（30至51歲），則涉嫌「違反逗留條件」被捕，該4人俱已被帶走調查。行動中，警員檢獲按摩油、毛巾等證物。