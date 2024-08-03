涉去年潑水節向警射水 3男受審

【本報訊】去年4月九龍城潑水節活動期間，有人涉嫌向現場警員及傳媒近距離射水及潑水。當中3名懷疑涉案男子，事後被控6項襲警及普通襲擊罪。3人否認控罪，案件昨在九龍城裁判法院開審，由裁判官陳志輝審理，預計審期為4日。

共被控6項襲警及普通襲擊 3名被告依次是曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員），以及袁子健（31歲，紮鐵工人）。3人同被控於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間一段的城南道，襲擊執行正當職務的警務人員，即輔警警員6553、8591及女輔警警員6605，以及襲擊男子吳家軒和李天耀；曾維誠和袁子健再被控於同日同地襲擊男子譚永文。

辯方爭議點包括事發時被告是否有意圖傷人。負責籌備活動的九龍城區議員劉婉燕指，參加者可以憑入場券換取水槍，活動守則列明只能在圍封範圍內射水，不能向制服團體，以及工作人員潑水，以免阻礙工作，現場有錄音廣播提醒。劉說，當天見到有參加者情緒高漲，清場時仍不願離去，但否認活動規則名存實亡。案件編號：KCCC 2666/2023