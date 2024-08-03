政總外揮刀傷保安 17歲仔判感化1年

【本報訊】患自閉症的17歲大專男生，於去年10月早上獨闖金鐘政總保安更亭，期間涉嫌揮刀施襲，但當場遭保安員及市民制服。事件中，一名男保安員手部捱斬淌血。涉案男生早前承認一項傷人罪，昨於區院接受判刑。區院暫委法官鄭明斌接納被告重犯機會微，判處被告接受感化12個月。

17歲被告梁凱華，報稱是學生。他被控於2023年10月4日，在金鐘添美道2號政府總部東翼2樓職員入口，非法及惡意傷害劉姓男事主。據控方早前指，被告沒有案底，讀小學時確診患自閉症。

案情指，2023年10月4日早上10時，在金總政總任職保安的劉姓男事主在當值期間，目睹被告手持一把長11厘米的生果刀，行近另一名保安但被推開。被告遂轉移目標，衝向劉並揮刀斬他。劉舉起左臂擋刀，兩名保安及一名途人見狀後，合力制服被告。醫療報告顯示劉的左前臂有一處5厘米裂傷。

案發前與父母吵架 被告在錄影會面稱，涉案生果刀取自家中廚房，他於前一晚與父母吵架後感到不開心，故到金鐘，但拒絕交代犯案原因。案件編號：DCCC 171/2024