疑索款稱和解姦案 警員被控行為失當

另涉企圖欺詐 准保釋9‧13再訊 有男警員在調查一宗強姦案時，涉嫌向疑犯聲稱受害人指可以用金錢作庭外和解，並索款6萬元。他於事發後約4個月被控公職人員行為失當罪及相關的交替控罪，案件昨日在沙田裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官把案件押後至9月13日再訊，以便控方準備轉介往區院的文件。被告續准以兩萬元保釋，保釋條件包括不得離港及不得接觸控方證人。

涉向疑犯勒索6萬元 27歲被告吳偉峰，控罪書上沒有報稱職業。他被控一項在公職中行為失當罪，控罪指他於2024年4月26日與4月28日之間，首尾兩日包括在內，在香港身為擔任公職的人，即香港警隊警員，在警方調查的一宗強姦案件中（警方編號為TS RN 24001675），在無合理辯解或理據的情況下，刻意行為不當，向X謊稱Y向X勒索6萬元，以便作出不追究該案件，企圖誘導X向他交出一筆6萬元的款項。

他另被控企圖欺詐罪作為交替控罪，指他意圖欺詐，企圖誘使X提供一筆6萬元的款項，導致他獲得利益，或對X蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。控方昨申請將案件押後，以便準備轉介文件，期間不反對被告繼續保釋。裁判官最終把案件押後至9月13日再訊，並准許被告繼續擔保外出。

警員失當罪成非罕見 警員捲入公職行為失當事件並不罕見。隸屬油尖警區反黑組的警署警長沈志明及警員楊卓麟，於2021年涉嫌越權獲取有關傷人案的閉路電視錄像，兩人被控在公職中行為失當罪，經審訊後被判罪名成立，於今年3月被判囚7個月。另外，警員溫志煒被指在2019年調查一宗盜竊案時，於報告訛稱與案有關市民拒絕協助，更偽造市民投訴電郵以加強說服力，最終警方終止調查，溫志煒被裁定在公職中行為失當罪成，在去年判囚半年。案件編號：STCC 3025/2024