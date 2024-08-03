私家車遇查揭藏毒 拘24歲男

【本報訊】警員根據線報及經調查後，於前日晚上在沙田區一帶展開反毒品行動。期間，警員於松嶺里截查一輛私家車，並於車上檢獲70包共重約34.6克的懷疑可卡因，市值約3萬元。警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名姓陳（24歲）男子，並把他帶走調查。