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圖爆校舍 兩童落網
【本報訊】執法部門於上周六接獲報案，指有兩名男童疑於凌晨時分，潛入葵涌區一間學校企圖爆竊。警員經連日追查及翻看附近一帶的「天眼」片段後，於前日及昨日分別於葵涌邨及荃灣大窩口邨，以涉嫌「爆竊」罪拘捕兩名分別15及16歲男童，並檢獲他們懷疑犯案時的衣着。兩名被捕男童已被帶走調查。
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