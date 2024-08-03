東呼即應：回收意識低 大量黑膠唱片淪垃圾

【本報訊】近日有網民在網上流傳相片，顯示有人將大量黑膠碟丟棄，造成浪費，反映本地重用意識低。最諷刺的是，另有影片流傳，內地則有人「食得唔好嘥」，疑似在廚餘桶及地上打撈「回收」液體。近期港人北上成風，不禁讓人回想到內地以往的地溝油報道。

有網民在社交平台上傳相片，有大量黑膠碟被丟棄，還配文稱「全部是日本碟」。黑膠碟現在愈來愈少見，不少人亦會回收黑膠碟，如此大量的丟棄是否亦是一種浪費。即便真的不再需要，也可以與回收此類碟的人士商談，不用製造一大堆垃圾。

內地打撈「二手油」疑重用 另外，一條內地影片顯示，在一個廚餘垃圾回收桶旁，有人疑似正在打撈「二手油」。此人在打撈時會避開途人，亦會在回收車來到前迅速離開，貌似是不想讓人發現；而他打撈「二手油」後也上車走人。

除了在廚餘回收桶中「撈油」，還有網民拍到，疑似兩個穿着廚師服裝的人蹲在地上「撈油」，視頻中二人疑似將一具鍋爐擺放在地上，你一勺我一勺的在撈油。