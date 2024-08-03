東呼即應：廚餘機旁放置黃桶 居民棄膠無所適從

可連袋入機惹混亂 東呼即應促增宣傳 「公共屋邨廚餘收集計劃」被指缺乏宣傳教育，亂象百出。《東呼即應》近日接獲市民反映，廚餘機有臭味、惹老鼠；在廚餘機旁放置垃圾桶，供棄置袋廚餘的膠袋，有鼓勵「落力嘥膠袋」之嫌；有市民亦不知道現時廚餘機已可以連同膠袋一同處理。有議員指出，部分廚餘機擺放位置較偏僻令使用量低，又有廚餘機在盛夏發出異味，另建議當局透過積分計劃，讓市民換領廚餘桶，不再浪費膠袋；有專家認為，需要透過教育，引導社會走向廚餘回收之路。

《東呼即應》近日收到慈雲山居民反映，廚餘機附近竟然多了一個「黃色垃圾桶」，「黃桶」作用就是讓人棄置裝廚餘的膠袋；但又張貼指示指膠袋可以與廚餘一同放入廚餘機。市民吳小姐表示，不知道廚餘機現時可將膠袋一同放入。廖小姐則表示，不清楚是否能分解膠袋，覺得膠袋不能被分解，廚餘和膠袋完全是兩樣東西。另一市民尹先生稱，自己附近根本沒有廚餘機，且政府推廣不到位。對於廚餘機帶來的問題，市民梁小姐擔心廚餘機附近衞生情況惡劣，時常見到老鼠，而且附近亦有臭味。

清潔次數少 膠袋漚到臭 議員楊永杰表示，現時環保署在全港屋邨都設有廚餘機，惟部分屋邨欠缺宣傳，或是有些廚餘機擺放的位置較偏僻，導致市民的使用量較低。他稱，很多市民都不清楚廚餘機可以與膠袋一同處理，而政府部門人員又不是經常清潔回收桶，導致熱天時這些膠袋特別容易發出異味。

楊認為，政府需進一步加強宣傳，讓市民知道廚餘機是可以連同膠袋一同處理。此外，有屋邨已開始用積分來換領廚餘桶，居民就不需要再用膠袋盛載廚餘。他認為政府應在推廣使用廚餘桶方面加大力度，就可避免盛載廚餘的膠袋棄置在回收桶及產生異味。

環保署回應指，有關屋邨去年展開廚餘收集計劃時「O‧PARK2」未開始營運，所以提醒居民避免將膠袋連同廚餘放進廚餘機。隨着「O•PARK2」開始營運，其處理設施可以分開骨頭和膠袋等雜質，居民現在可將廚餘連同膠袋一併放入智能廚餘回收桶。環保署亦更換在智能廚餘回收桶上的使用告示。房屋署則稱，會繼續留意居民使用習慣，在適當時候決定是否移走黃桶。

回收咖啡渣 當局可倣效 有連鎖便利店近期推出咖啡渣回收計劃，坊間就有聲音指，希望計劃擴大至所有廚餘。香港有機資源中心總監黃煥忠表示，咖啡渣處理及運送方面厭惡性不多，短時間亦不會發出臭味，但在便利店回收廚餘，其實不如在屋邨內方便。

黃表示，將來政府可以透過便利店回收咖啡渣的行為改變上多做宣傳，讓市民知道自己屋邨樓下就做到廚餘回收，某程度就幫助政府做了源頭減廢，又認為目前便利店所做的教育工作將會對政府未來推行的廚餘分類有很大的作用。

議員表示有些廚餘機擺放的位置較偏僻，導致使用量低。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇