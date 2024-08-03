醫健：醫健寶庫：戶外臭氧成為對抗流感的奇兵？

炎炎夏日，大家或會習慣性留在室內迴避空氣污染、減少戶外活動，但港大醫學院研究團隊卻有一個意外發現——適量接觸臭氧或許能增強人體抵禦流感病毒的能力。

兩個氧原子的氧氣供我們呼吸，三個氧原子的臭氧卻是大氣污染物——作為光化學煙霧的主要成分，臭氧被公認為危害人體健康的典型空氣污染物。然而，研究團隊透過分析美國每周臭氧濃度和流感強度的動態數據，發現臭氧有助降低社區流感傳播的強度，這與前期基於本港數據的研究結論一致。

適度暴露 或增免疫力 對於大氣中臭氧對抗流感的機理，目前有以下猜測：臭氧作為一個強氧化劑，對呼吸道黏膜造成即時損傷，刺激白介素-33這一警報素的釋放，以啟動黏膜修復；而白介素-33也交叉促進流感病毒感染後黏膜組織的修復和病毒清除，從而在人群中降低流感的傳播強度。

上述發現讓我們不得不重新審視空氣污染物的作用，並從中尋找一個平衡點。原本被認為是有害的臭氧，在特定情況下竟然有機會成為預防流感的新武器。健康群眾在戶外運動時，適度暴露在臭氧之下，或許能夠發揮其預防流感的潛在功能，增強個人的免疫能力。然而，針對特殊群組，如兒童、孕婦、老年人及氣喘等呼吸道疾病患者，則需要更加謹慎地評估臭氧暴露的安全性。

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院

副教授田林瑋、博士後研究員郭芳博士、

博士研究生張佩

香港大學李嘉誠醫學院