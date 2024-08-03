配音研學營 3小學生獲選赴京

【本報訊】「第十五屆中華少兒電影配音推廣展示」首次在香港區設站進行選拔，活動透過「電影配音」這一趣味形式，選取經典國產影片作為配音素材，組織電影講堂、光影研學等，引導少年及兒童發揮無限的想像力，讓他們在光影童話中追逐夢想。香港區誕生了3名獲得最高評分的學生，包括福建中學附屬學校小六學生李芯怡、小五學生丁尉峻及小二學生廖芷浠。3位本港入選學生將獲全額資助，於昨日出發，代表香港區，赴北京參加全國及海外選拔及研學營，進行研學和才藝展示。

年紀最小僅8歲 3名獲選拔的香港少年兒童代表中以廖芷浠年紀最小，僅得8歲，她坦言十分喜歡看卡通片，以前一直非常好奇「點解卡通片啲動畫公仔，會識講嘢」。而難度最高是要在短時間內，觀看原音影片，立即代入角色和感受，在角色的情感有變時，需立即適當地加快配音說話的速度，或加入「口震震」的語調說話，甚至按對白需要加入哭着說話的情感聲調，「例如需飲泣說對不起」。

香港少年兒童代表母語均為廣東話，因此要用普通話配音有一定難度，需勤加苦練，其中一位獲選者李芯怡，近年曾參與過20多套電影、廣告、劇集等的粵語配音，但以普通話配音則屬首次。她表示正努力練習普通話準備配音的內容，兼認讀簡體字，以準備赴北京參加總決賽，「難度最高是內地動畫口形張合速度很快，就好像要說普通話急口令」。