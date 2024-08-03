改善膳食養好腸胃 助緩失眠問題

營養學家Joann Lau（右）表示，腸道問題與睡眠品質好壞相關。

【本報訊】改善膳食可治療失眠，更可一年內改善脂肪肝、濕疹和腸胃問題。據營養學家指出，很多研究已發現並證實「腸道菌叢失衡」與「睡眠品質好壞」有着互相影響的密切關係。受失眠困擾超過10年的患者透過營養師建議，在短期即解決失眠問題。香港中文大學早前亦有發文，發現很多腸胃有問題的患者同時都有睡眠問題。

英國註冊營養學家Joann Lau表示，部分都市人長期受失眠問題困擾但一直找不到原因。引發失眠的成因眾多，例如賀爾蒙失調、壓力賀爾蒙過多或睡眠相關賀爾蒙（如褪黑激素，GABA 等等）過少等。Joann Lau為失眠人士提供「失眠成因檢測」，透過科學化檢測為患者分析體內超過100種營養素及益生菌，搜尋缺乏的睡眠賀爾蒙，鎖定失眠成因。

調整賀爾蒙 毋須安眠藥 根據化驗報告結果，配合個人化食療及營養師一對一的飲食指導，在沒有副作用的情況下，為失眠患者改善體質，調整體內賀爾蒙從而解決失眠問題。過去一年Joann Lau帶領其團隊已幫助超過100位客戶不靠安眠藥改善失眠問題。

Joann Lau表示，會根據患者情況針對性找出致病源頭，檢測項目包括大便、小便、抽血、唾液、頭髮及指甲等，進一步了解身體缺乏的營養素，及後配合營養師的科學個人化後續飲食解決方案，即使是患有脂肪肝、濕疹及腸胃等問題，3至6個月便能解決。中大腸胃肝臟科專科醫生胡志遠曾刊登過一篇報道，發現高達七成功能性腸胃病的患者都有睡眠問題。