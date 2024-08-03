打鼓嶺「零」衞生黑點 揭收集站垃圾沖路邊

民政處食環署渠務署鬥推波 村民求助無果 政府早於2022年啟動打擊衞生黑點計劃，早前指計劃有成效，而截至今年3月中，738個黑點中有九成、683個的衞生情況大有改善。惟鄉郊地區非法棄置垃圾、露天動物屍體收集站引致蠅蟲、每逢暴雨垃圾被沖出路邊等問題嚴重，有議員就指，計劃中北區打鼓嶺的衞生黑點數目為零，雖然局方落區視察有短暫效果，但很快「故態復萌」、「治標不治本」。而村民反映，木湖村垃圾收集站有垃圾被水沖出路邊，但向民政處、食環署、渠務署求助無果，垃圾延宕多日無人處理。食環署回覆本報指，署方負責提供街道潔淨服務，包括清掃及清洗街道，並將於木湖村垃圾收集站旁設置大型家居廢物收集點，用以暫時收集及存放大型家居廢物。

議員陳月明表示，打鼓嶺區一直是非法棄置垃圾及建築廢料的熱點，但政府打擊衞生黑點計劃中，北區打鼓嶺的衞生黑點數目竟為零，而早前與局方先後落區視察打鼓嶺區黑點，雖然起到短暫顯著的打擊效果，但很快故態復萌，未能徹底根治問題。她向環境及生態局副局長黃淑嫻提交打鼓嶺區垃圾黑點報告，期望將個別鄉郊地段納入到政府打擊衞生黑點計劃之內。

踏入雨季後，她表示收到村民反映露天垃圾站的垃圾被水沖出路邊，如木湖村垃圾收集站。村代表聯絡民政處求助，但食環署或渠務署到場後又稱是其他部門的管轄範圍，導致垃圾延宕多日無人處理，村代表只能組織村民和義工親自清理，相關情況今年雨季已經發生3次。她指大部分居民並不清楚各部門的分工及運作，政府理應積極解決市民難題，派遣適合隊伍處理，改善跨部門協作。

當局補鑊清理 「治標不治本」 事實上當局在收到其報告後翌日有派人清理，陳指政府雖然「給力」，但仍然「治標不治本」，建議政府需要解決問題根源。陳又引述黃淑嫻回覆指將會按機制審視相關黑點，如合適會新加入到政府打擊衞生黑點計劃中，並將檢視動物屍體收集站的具體情況。

食環署回覆本報指，除定期安排承辦商清掃街道及清理公眾垃圾收集站所收集的垃圾外，也會不時派員巡查及採取突擊執法行動，以打擊在公眾地方違例棄置垃圾的問題。為改善環境及方便鄉郊地區居民棄置大型家居廢物，食環署將於木湖村垃圾收集站旁設置大型家居廢物收集點。

針對鄉村垃圾站設計，陳表示較新的垃圾站會採用密封的垃圾站設計，但仍有不少是屬於露天的垃圾站，另外區內有大量倉庫和廠房，會一次性傾倒大量垃圾廢料在垃圾站以及臨近的堆填區。亦有不法人士想省卻堆填區傾倒費而將廢物傾倒在區內的垃圾站，造成垃圾站附近環境更加惡劣。她又表示部分地區還保留露天的動物屍體收集站，除引致不少蠅蟲外，也產生嚴重的臭味問題。

議員倡裝鏡頭 打擊非法棄置 在改善方法上，陳建議更新舊的垃圾站，且要利用新科技，例如通過安置智慧燈柱或監控鏡頭加強非法棄置垃圾的執法檢控以及增加更多人手開展執法行動。

食環署表示會因應地區垃圾收集量、垃圾收集站的衞生狀況，以及地理環境等因素，設置合適的新型密封式垃圾收集設施，而一般情況下，食環署會每日清理鄉郊地區的垃圾收集站一次，並會按實際需求，增加垃圾收集頻率。記者曾卓琳