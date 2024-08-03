預防騙徒暗套料 網上少放正面照

AI老練成本低 容貌聲音可深偽 騙徒詐騙方法層出不窮，私隱署日前亦透露，今年上半年有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢較去年急近九成。隨着人工智能技術成熟，網上偽造資料作詐騙亦愈來愈容易，署方就建議市民減少在社交媒體及通訊軟件分享生物辨識資料，包括個人的正面照片及影片。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑就形容現時深度偽造成本低，不需大型數據庫就可以造出一條詐騙影片，隨時會令自己身份被盜用，再對身邊人行騙。

私隱署指，騙徒可以利用公開片段，竄改官員或名人圖片或錄音，亦有機會從社交媒體、視像通話或網上影片取得市民面容及聲音等資料，製作影片行騙。方保僑形容現時深度偽造成本低，「20元美金買個程式」就可以做到較簡單的影片，而且詐騙影片可以短至幾秒，市民擔心家人就可能因心急受騙。

方保僑亦坦言，現今社會中，社交媒體甚為重要，尤其是公眾人物的相片、影片被騙用更是無可避免。至於一般市民，則可以透過減少放相、將帳戶轉為非公開、定期刪除不認識的「好友」等方法，保障自己。方又表示，現時電話號碼等資料太過容易取得，一旦市民遭到騙徒偽造假影片，或會禍及身邊人。

11月辦網絡安全攻防演練 另外，就政府部門系統故障頻生，港府早前成立數字政策辦公室，推行各項政策和措施，減少企業受到網絡攻擊的風險，提升香港的整體網絡安全實力。數字政策專員黃志光表示，資訊保安及網絡安全是「數字政府」的基石，而數字辦會擔當「紅隊」角色，協助各政策局及部門在推出面向公眾的系統前，評估系統是否已做足準備、管理好相關風險等。

黃志光表示，數字辦會定期巡查高風險資訊系統，亦會展開日常突擊抽查及滲透測試，確保網絡安全。今年11月將舉行「香港網絡安全攻防演練」，會透過模擬真實網絡攻擊，以實戰攻防模式全面提升政府及機構的網絡安全防護及緊急應變能力。另外，助理數字政策專員張宜偉就表示，正建立網絡攻擊攻防演練平台，測試各政府部門及公營機構的應變方案，又稱會積極提升政府內部資訊保安，巡查較高風險的資訊系統。

執法部門就指，今年上半年整體科技罪案逾1.6萬宗，損失金額26.6億元。其中30宗涉及黑客入侵系統，較去年同期上升一倍，共損失330萬元。